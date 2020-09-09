魏蔓因為《愛情白皮書》跟張庭瑚搭上線，兩人看似沒有交集，其實，本刊老早就發現，張庭瑚開著魏蔓的銀色福斯小車趴趴走。而魏蔓也在IG上意外洩露密戀訊息，一張高架變電箱的照片，跟張庭瑚家外的「那根」一模一樣，證實她對張庭瑚住家非常熟悉。

七月二十九日晚間九點四十六分，張庭瑚開著魏蔓的小車，前往新北市新莊的籃球場與友人球敘，到了隔天凌晨才開車離開球場。回家前，張庭瑚先在民生社區購買涼麵和雞排等炸物，看起來至少有兩人份。

魏蔓在IG貼出停車場故障的抱怨文，該照片中的高架電箱，正是張庭瑚住處停車入口的場景（左上為本刊拍攝實景）。（圖／翻攝自魏蔓IG、本刊攝影組）

抵達家門時，張庭瑚原本已經把車停在車庫前，卻又倒車出來繞了一圈，「唯恐曝光」的心情可見一斑。這次起了疑心後，張庭瑚就不再開魏蔓的小車出門，大多改搭多元計程車，避免「共車」洩漏戀情。

魏蔓也小心翼翼保護與張庭瑚的姐弟戀，卻在社群網路「意外」地洩露了密戀訊息。魏蔓日前PO出一篇抱怨停車場故障的貼文與照片，「莫非定律耶！只要我提早出門，車庫就會故障唷！」該張照片中，雖然只有拍到電線桿和變電箱，但場景其實正是張庭瑚住處停車場前的高架變電箱。

《愛情白皮書》宣傳期間，張庭瑚（左2）跟魏蔓（左1）互動不多。（圖／東森提供）

從魏蔓的字裡行間，也可推敲出她常常從該處出門，兩人似乎已進展到同居階段。妙的是，這篇貼文竟在小倆口懷疑被跟拍後，悄悄地刪除了。

對於假戲真做爆交往，魏蔓經紀人晴晴表示，公司不過問魏蔓私生活，也不方便回應去張庭瑚家做什麼，至於雙方關係，晴晴說：「就是朋友的正常交往，公司也知道，平常魏蔓交友滿低調的。如果有好消息，魏蔓也不會藏，但目前就還是朋友。」張庭瑚則透過經紀人Nick回應：「魏蔓是拍戲認識的朋友，最近她偶爾會跟我聯絡，去我家是因為剛好有朋友聚會，真的就是普通朋友，她是大姊，大家會不會想太多了。」

(中時新聞網)