張庭瑚和魏蔓第一次見面，是去年初拍攝《愛情白皮書》的一場火辣親密戲，描述魏蔓在圖書館主動勾引緊抱張庭瑚。身材有料的魏蔓，當時正面只貼著Nu Bra和雙面膠，雙方的肉體僅隔薄薄一層布料，被抱緊緊的張庭瑚害羞緊張到耳朵充血發紅，連工作人員都說他身體很僵硬。魏蔓則對張庭瑚留下了好印象，直誇他很紳士，會主動拿出外套讓她躲鏡頭。

去年二月，張庭瑚跟朋友慶生後，酒駕騎打檔車在內湖自摔，臉部破相縫了四針，事後舉辦記者會為不良的示範道歉，表示自己回家後又出門找朋友，才發生意外。不過，比對事發地點及行車方向，張庭瑚自摔處正好是通往魏蔓住家的路上，讓人不禁聯想兩人戀情是否當時已經神展開。

外型豔麗的魏蔓，與陳奕、吳慷仁拍戲都曾傳出緋聞。（圖／翻攝自網路、東森提供）

翻開張庭瑚的情史，先是與大他三歲的楊可涵合作《新世界》並交往，在楊可涵過世後，下一任女友五熊同樣是差三歲的姐弟戀；接著，他和大七歲的魏蔓合作《愛情白皮書》而熟識。張庭瑚似乎無懼年齡差距，非常容易「愛上姐姐」，而且對於假戲真做、交往圈內人，也相當熟練。

張庭瑚演技不差，主演《切小金家的旅館》，表現頗討喜。（圖／華納兄弟提供）

曾與陳曉東、吳慷仁、陳奕等藝人傳出緋聞的魏蔓，入行後從未公開認愛，不過，她曾說過：「交了男朋友，一定要同居，才能真正認識對方。」看來魏蔓和跟張庭瑚，正在深入地認識彼此中。

曾和楊可涵交往的張庭瑚，後來因女方憂鬱症輕生，而大受打擊。（圖／翻攝自網路）

對於假戲真做爆交往，魏蔓經紀人晴晴表示，公司不過問魏蔓私生活，也不方便回應去張庭瑚家做什麼，至於雙方關係，晴晴說：「就是朋友的正常交往，公司也知道，平常魏蔓交友滿低調的。如果有好消息，魏蔓也不會藏，但目前就還是朋友。」張庭瑚則透過經紀人Nick回應：「魏蔓是拍戲認識的朋友，最近她偶爾會跟我聯絡，去我家是因為剛好有朋友聚會，真的就是普通朋友，她是大姊，大家會不會想太多了。」

張庭瑚曾和楊可涵的閨密五熊交往，且愛得很公開，聚會上還親密環抱。（圖／翻攝自網路）

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(中時新聞網)