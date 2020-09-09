名店「聯一牛排」無預警停業，老闆楊國初遭投資人控訴，指聯一以「展店」名義募資，卻害投資人慘賠。但楊國初夫婦則出面喊冤，指募資是好友洪姓女子（洪女）以聯一名義在外所為，洪女被楊國初拒絕後，便私下遊說閨密楊妻簽下「授權書」讓她作主，且交代「別告訴妳老公」，並自己印製該公司「營運長」的名片，徵聘業務在外招商。

本刊調查，洪女雖已年屆6旬，但因保養得宜，外貌看來比實際歲數年輕。曾在數家壽險公司擔任高階主管的她，還上過財經媒體專訪，大談如何和女兒一起從事保險業的心得。洪女目前在1家生前契約公司掛名「總監」，因此被友人稱為殯葬界女王，她也在女兒創業開設的健康食品公司擔任主管。

洪女因事業有成，長年活躍於台北、新北等地的獅子會與扶輪社，還曾擔任過會長，根據這些社團的活動紀錄、活動花絮等，個性活潑的她，在企業界聚會中經常自告奮勇當主持人或意見領袖，和大家打成一片。

但洪女的友人私下不是很認同洪女藉關係拉業務的方法，「她很會察言觀色找別人的『軟肋』，我就曾被她拉過投資，事後有受騙感覺，但因金額不大，乾脆就當贊助吧。」

楊國初表示，當初他為了給老婆「安定感」，讓妻子擔任聯一的登記負責人，洪女得知只要獲得楊妻授權，她就有辦法在外募資，不必管楊國初是否同意。

楊國初指控，洪女哄騙妻子「授權」讓全權處理募資展店事宜，甚至寫下「授權書」（左），但在拿到聯一的存摺、印章後，卻是不斷把錢轉走（右，紅線處）。（圖／讀者提供）

2018年10月間，楊妻便在洪女不斷遊說下，瞞著楊國初和洪女簽約，雙方言明募得資金5成給楊妻，另5成則留下來當營運、周轉使用。此外，洪女也向楊妻取得聯一的銀行存摺、印章等，「她（洪女）說要全權作主，自行印製聯一『營運長』名片在外使用，還要我先別告訴老公。」楊妻說。

楊妻回憶，自己在獅子會認識洪女已10多年，「她在社交圈很活躍，我也一直把她當好姐妹，甚至她生病了我還專程製作高檔肉品餐點給她補身，沒想到卻是真心換絕情。」

針對指控，洪女表示募資是雙方合意，楊國初一開始就知此事，他們（楊家）夫妻為了募資還成立辦公室，她只幫忙找業務主管，沒和任何客戶聯繫過。而楊國初指她將聯一公司募來的資金轉出一事，她說：「當初成立募資公司的費用，甚至買肉品等進貨，都是我先代墊，所以才拿回來。」

洪女也強調協助募資一事從沒拿過薪水，也沒A一毛錢，純粹友情幫忙，去年6月楊國初要求終止後，她就沒再私募；對於楊國初夫妻所有指控，洪女說「我說的都有證據，全部可以提供。」

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(中時新聞網)