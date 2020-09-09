北市名店「聯一牛排」年初無預警歇業，社會一片譁然，老闆楊國初還遭一票投資人控訴吸金、詐騙，甚至告上法院。但他表示自己也是被害人，以聯一名義在外募資者是老婆1名洪姓閨密（洪女）所為，他得知後在去年6月就要求洪女終止該行為，但仍為時已晚，3個月後不堪損失的投資人便致電上門，要他負責。

本刊調查，早在去年初，有數位自稱「聯一業務」的男女，拿著聯一損益表等資料四處招商，稱該公司將投資7千萬元展店，估計年淨利可達1千多萬、投資報酬率達15％等，甚至在網路人力銀行上招商。

有20多位投資人看到「聯一」這塊金字招牌，都認為是「會下蛋的金雞母」，紛紛掏錢投資，少則數十萬元，多者甚至有上百萬元。剛開始，投資人按月可領到數萬元「紅利」，但去年9月起，突然不再有錢入帳，投資人起疑，打電話到聯一卻無人理會。

楊國初回憶，早在投資人上門前夕，他已發現此事，要求洪女停止招商，「但她（洪女）瞞著我們夫妻繼續搞，終於鬧到投資人來找我們興師問罪，我才知道事態嚴重。」他說，投資人後來全將損失算在他們夫妻頭上，今年初挨其中7、8位投資人提告，官司仍在打。

針對指控，洪女表示募資是雙方合意，楊國初一開始就知此事，他們（楊家）夫妻為了募資還成立辦公室，她只幫忙找業務主管，沒和任何客戶聯繫過。而楊國初指她將聯一公司募來的資金轉出一事，她說：「當初成立募資公司的費用，甚至買肉品等進貨，都是我先代墊，所以才拿回來。」

洪女也強調協助募資一事從沒拿過薪水，也沒A一毛錢，純粹友情幫忙，去年6月楊國初要求終止後，她就沒再私募；對於楊國初夫妻所有指控，洪女說「我說的都有證據，全部可以提供。」

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(中時新聞網)