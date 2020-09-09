從《大學生了沒》出道的康茵茵（茵茵），2017年與日籍男星夢多爆出緋聞，戀情傳了近2年，雙方始終堅稱是「好朋友」。不久前，本刊直擊夢多在街上激吻新歡；而看似空窗2年的茵茵，其實也有新戀情上門，她不僅買香蕉替一名健身教練補充體力，兩人還疑似共築愛巢，看來打得相當火熱！

日前本刊接獲爆料指稱，茵茵與內湖某健身房的教練「Cliff Lee」（Cliff）熱戀中。8月14日下午1點多，本刊直擊，茵茵與兩名男子在台北市內湖街頭散步，其中一名體格壯碩、右手臂有刺青的男子，正是Cliff。「三人行」的時間維持不久，約莫下午2點，茵茵將另一名男子載到附近的捷運站後，便與Cliff驅車到大安區的一處收費停車場。

茵茵與Cliff隔日離開時，已換上另一套衣服出門。茵茵還去買了一串香蕉。（圖／本刊攝影組）

停好車後，小倆口竟化身「馬路三寶」，不僅過馬路時不走斑馬線，茵茵甚至在路中央傳起語音訊息，好在該路段行車秩序良好，沒發生什麼意外。兩人最後走進一棟大廳裝潢相當氣派的住宅，除了晚間7點半左右，Cliff現身大樓門口，領取外送餐點，其餘時間兩人都窩在家裡享受甜蜜時光。

隔天早上10點，茵茵一臉惺忪地走出大門，前一天穿的運動服已經換成一套休閒服，她走到停車場旁的水果店買了一串香蕉後，換上健身房制服的Cliff跟著現身；小倆口接著在停車場的繳費機旁會合，Cliff貼心地接過茵茵手上的香蕉，在女方護送下前往內湖的健身房。從2人一早的「變裝秀」推測，該住處疑似「同居愛巢」，應該放置不少彼此的私人用品。

演藝圈的好友被茵茵邀請力挺Cliff工作的健身房，Gino等人都大方與兩人合影。（圖／翻攝自茵茵臉書）

事實上，茵茵這段新戀情早就有跡可循。今年五月底，Cliff所在的健身房開幕，茵茵不僅「轉移陣地」運動，還帶著一票演藝圈好友到該健身房捧場，好友Gino更在臉書曬出3人合照「免費業配」，閨密夏語心則「攜家帶眷」把富商男友Joseph拉去「多人運動」，好友郭書瑤、ㄚ頭夫婦、安心亞也都是座上賓，可見這段戀情早已獲得了星友們的祝福。

演藝圈的好友被茵茵邀請力挺Cliff工作的健身房，Gino等人都大方與兩人合影。（圖／翻攝自茵茵臉書）

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(中時新聞網)