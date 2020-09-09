「聯一牛排」今年初突然停業，老闆楊國初也禍不單行，遭投資人控訴他以「展店」名義募資，卻害人血本無歸，但楊喊冤指一切是妻子的洪姓閨密所為，目前已提告。而他的店所以出名，全有賴來自台塑三娘李寶珠親傳的招牌菜「台塑牛小排」，多年來不斷有人捧著現金來買「祕方」，但即便一度曾喊價到1億元，楊國初也沒想過出售。

他回憶，1988年，自己下定決心從台塑企業離職，想開餐廳創業，但沒有主管敢批他的辭呈，最後，李寶珠大氣說：「我看你心意已決，就去吧，只有1個條件，出去開店別丟王家的臉！」還送了他1筆創業基金。店名取為「聯一」，「聯」是指還有其他股東，「一」則是期許當業界第一。

好吃的東西很快打響名號，從政商名流到藝人等都趨之若鶩，「聯一」還為了方便部分「貴客」用完餐能擺脫媒體，另設了扇「密門」可供離開，「我印象中只有1位前總統的駙馬爺例外，他說走密門或大門都一樣，隔天記者還是會在住家樓下等。」楊國初笑說。

聯一牛排當年風靡不少政商名流，很多名人吃完美食後會在聯一的菜單上簽名。（圖／趙世勳攝）

這些年來，不斷有人想買下聯一的招牌或秘方，包括另一家「王品」餐廳，創辦人戴勝益當年也曾登門想買「know how」（祕方）。但即使曾有買家開價1億，楊國初統統不賣，如此的堅持，最後卻不敵妻子閨密「惡搞」，讓他忍痛歇業，「我想等這些風風雨雨結束後，大家熟悉的美味還是會再現的，不一定再開店，也可能把秘訣教給某個可造之材，美味必須傳承下去才行。」

楊國初改良王永慶三房李寶珠親傳的「台塑牛小排」，成為聯一牛排的招牌菜。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

針對指控，洪女表示募資是雙方合意，楊國初一開始就知此事，他們（楊家）夫妻為了募資還成立辦公室，她只幫忙找業務主管，沒和任何客戶聯繫過。而楊國初指她將聯一公司募來的資金轉出一事，她說：「當初成立募資公司的費用，甚至買肉品等進貨，都是我先代墊，所以才拿回來。」

洪女也強調協助募資一事從沒拿過薪水，也沒A一毛錢，純粹友情幫忙，去年6月楊國初要求終止後，她就沒再私募；對於楊國初夫妻所有指控，洪女說「我說的都有證據，全部可以提供。」

30多年前，楊國初決心離開台塑，和老婆胼手胝足創業圓夢。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

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(中時新聞網)