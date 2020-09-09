「聯一牛排」今年歷經停業、挨投資人提告等糾紛，但曾任台塑創辦人王永慶總管的老闆楊國初一談到烹飪，瞬間就忘卻種種煩惱，連眼睛都亮了起來！從小時候就愛烤蟲卵、蝸牛，讓他從此愛上烹飪，一直談到後來如何因緣際會獲得李寶珠傳授名菜並加以改良等，滔滔不絕似乎3天3夜都講不完。

今年已70歲的他回憶，自己是台東鄉下長大的小孩，父母每天必須做工，身為長子的他得照顧弟妹3餐，但家裡很窮，在「窮則變，變則通」下，他想出了抓蝗蟲、蝸牛、蜂窩，連同挖到的地瓜一起燒烤來吃，「這些東西美味極了！也讓我培養出對烹飪的興趣。」

楊國初從小就喜歡烹飪，小時候烤地瓜餵飽弟妹，創業後烤牛排餵飽饕客。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

退伍後楊國初先在花蓮經營冷飲店，沒多久就上台北想進大公司圓夢，也如願進了台塑企業，從一般警衛幹起。他因擁有憲兵特別警衛官、精通武術的資歷，很快就被該公司的管理總部發現，當王永慶家中要找貼身隨扈時，他便被拔擢，負責保護王永慶的人身安全，「那時董事長（指王永慶）還住在現在的北市『小巨蛋』附近，他每天天未亮就要晨跑，我就必須先一步在門口待命，準備陪跑。」

1980年時，台塑在北市松山區總部13樓成立「招待所」，王永慶住家也搬到同樓層，楊國初跟去並升任總管，負責賓客宴飲。某天，有位政商大老問他：「你們招待所怎麼都是中菜？沒有牛排西餐嗎？」楊國初向也懂烹飪的3娘李寶珠報告，她左思右想，名滿天下的「帶骨牛小排」就此橫空出世。

早年開設在北市民生東路的聯一牛排，店面雖不起眼，卻靠好味道打出名聲。（圖／翻攝聯一牛排臉書粉絲專頁）

楊國初表示，這道菜的祕訣，在於以中式醬料將牛小排醃漬2天2夜，完全入味後再以慢火燒烤1小時半，讓全熟牛排能不帶血絲卻保留鮮嫩、咬勁。楊國初完全習得李寶珠真傳，並親自督導師傅烹調，每次賓客品嘗後都詢問：「能否外帶、自費再買一份？」才興起他開餐廳念頭。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)