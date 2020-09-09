【1】川普轟陸挺拜登 賺美金建設軍隊

隨著美國大選接近，川普總統7日繼續大拿中國議題攻擊民主黨對手拜登。除又打出「中美脫鉤牌」外，川普還首次宣稱，大陸利用從美國賺來的錢造飛機和船艦，火箭和飛彈。川普並引述美國華裔學者章家敦發表的論點，指陸方做夢都希望拜登當選，正試圖干預大選，慫恿反種族歧視示威暴亂，要讓尋求連任的他「日子很難過」。

【2】蔡籲理念相同國家 嚇阻片面侵略

陸機頻繁擾台，蔡英文總統昨表示，身為「台灣總統」，她致力加速提升不對稱戰力的發展、強化國防，並規畫後備動員制度的改革，但仍需要各國協助，她呼籲印太等區域理念相同國家應討論一個架構，以持續合作維護戰略秩序，嚇阻片面侵略行為。

【3】海龍快艇採購 軍官護航貪1.1億

陸軍2007年起提出20艘供金馬海龍蛙兵使用的高性能快艇採購案，為海軍製造有「航母殺手」外號的沱江艦承造商、龍德造船負責人黃守真，被控與情參官賴傳財、採購官蔡心鑄勾結，以不實載重量在驗收時放水、浮報快艇單價，這批已撥交前線的快艇，裝滿油後就成為無法滿載官兵、武器的「慢艇」。桃園地檢署查出3人共舞弊1億1000多萬，8日依最輕判刑10年的「購辦公用器材浮報價額」貪汙等罪起訴。

【4】論壇前後 王金平願向總統報告

前立法院長王金平預計16日率團前往廈門參加12屆海峽論壇，王金平昨受訪表示，預期大會將邀他致詞，「我的致詞將以2300萬同胞的立場為立場」，屆時將向國人完整報告；如果行前或事後蔡總統要見他，「我一定遵從她的意思。」

【5】電信5雄籲NCC 5G補助速定案

5家電信業者董總昨日拜會NCC，並由電信協會遞上產業意見書，除希望NCC逐年檢討降低頻率使用費，回歸頻譜管理成本的填補為目標外，也期盼5G標金連續5年補助可盡快定案，實質鼓勵業者加速5G建設，並從2020年起回溯適用

(中時新聞網)