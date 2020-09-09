民進黨立委賴品妤日前被本刊直擊，與剛退出時代力量的苗栗縣議員曾玟學熱戀中，曾玟學在臉書留言「在私領域上請給我們一點空間」後，於昨（8日）晚上在直播中對此表示「絕對不是執政掌的陰謀」，強調自己沒有劈腿，也大方放閃表示賴品妤公領域是大家的，但私領域是屬於他的。

（圖／本刊攝影組）

曾玟學昨日上黃豪平主持的直播節目「深夜抬槓」，他說：「即使被拍到，那個就是我們很日常的一些互動。」並表示時代力量的很多人都知道這件事。不過，他2月才親口說過有位「論及婚嫁的女友」，但現在又變成「乘龍快婿」，他對此解釋那已經是前女友了，年初就已經和平分手。

曾玟學說：「跟品妤比較熟都是在之後，其實我們2014年就認識了。」他表示自己已經32歲，年紀不小，很多朋友都已經邁向人生的下一階段；雖然以前覺得不用結婚，但在苗栗沒有親友，所以覺得一個人很孤單，所以希望未來能一起走的另一半是理解他、年紀相近、價值觀相近，「剛好品妤就出現了，這絕對不是執政黨的陰謀。」

（圖／抬槓大神臉書）

曾玟學大方承認：「我們都覺得彼此就是適合對方的人。」但他再次強調，今年初與前女友分手之後沒有劈腿、沒有精神出軌，「一切都是好好的告一段落之後，我單身了一陣子，不算很久的一段時間，就跟她，嗯，在一起，所以往前算就是幾個月。」

曾玟學坦言賴品妤的知名度很高，出去經常被認出來，希望未來大家在路上看到他們能「投以溫暖的視線」，將他們當成一般人；據《自由時報》報導，他也大方放閃，表示公領域的賴品妤是大家的，但私領域的賴品妤是屬於他的。

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(中時新聞網)