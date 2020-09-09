總統府發言人丁允恭日前被拍到與一名女記者數度煲愛，丁允恭坦承兩人正在交往，且已與前妻離婚。沒想到，現在卻傳出丁允恭遭前女友爆料，曾逼她墮胎、劈腿，甚至在局長室辦公桌上發生性行為。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲准。

丁允恭遭週刊爆料行為不當，據《ETtoday新聞雲》報導，丁允恭表示，相關報導內容並未完全是事實，但個人行為的確有違社會期待，造成各界困擾深感歉意，即日起請辭總統府發言人。

(中時新聞網)