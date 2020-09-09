遭控逼墮胎、辦公室愛愛 總統府發言人丁允恭請辭獲准 07:322020/09/09 中時新聞網 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統府發言人丁允恭遭前女友控訴逼墮胎、劈腿，請辭獲准。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總統府發言人丁允恭日前被拍到與一名女記者數度煲愛，丁允恭坦承兩人正在交往，且已與前妻離婚。沒想到，現在卻傳出丁允恭遭前女友爆料，曾逼她墮胎、劈腿，甚至在局長室辦公桌上發生性行為。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲准。 丁允恭遭週刊爆料行為不當，據《ETtoday新聞雲》報導，丁允恭表示，相關報導內容並未完全是事實，但個人行為的確有違社會期待，造成各界困擾深感歉意，即日起請辭總統府發言人。 (中時新聞網) #丁允恭 #總統府發言人 #請辭 #墮胎 #性行為 也許您會感興趣 其他人正在看 政治熱門新聞 遭控逼墮胎、辦公室愛愛 總統府發言人丁允恭請辭獲准 - 政治 為何捷克議長回國就翻臉？前外交官：蔡政府沒有對人民誠實 - 政治 頭條揭密》印軍規模號稱全球第4 戰力遭陸蔑視的3大因素 - 政治 苦苓嗆韓市府「任滿恐負債1200億」挨告 判決結果網友驚呆了 - 政治 童仲彥揪E奶學妹1夜11次 喬鳥女王認證：他能力蠻好的 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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