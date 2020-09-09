摺疊智慧型手機發展潛力可期，根據市場研究機構Strategy Analytics報告，全球摺疊智慧型手機出貨量至2020年已達800萬台、預計2025年上看1億台，成長動能不可小覷，三星瞄準趨勢，正式在台推出全新Galaxy Z Fold2 5G，售價71888元，搶攻頂級市場。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示， Galaxy Fold、Z Flip、Z Filp 5G每每推出，皆掀起全台搶購旋風。此次Galaxy Z Fold2 5G帶來更加靈活的操作運用、硬體大幅升級，期望藉由新機上市，滿足台灣對奢華旗艦產品的分眾化市場需求，為新一代智慧型手機市場持續挹注新動能，達成較前代Galaxy Fold銷售量成長10倍的目標。

關於Galaxy Z Fold2銷量及備貨量預估，陳啟蒙表示，上一代Galaxy Fold較總部約晚半年上市，今年新機在台相當接近第一波，台灣三星也提前預估需求量，相信可滿足首波消費者期待，期望Galaxy Z Fold2可較前代Galaxy Fold銷量成長十倍以上。

針對預購是否限量、預購禮規劃，台灣三星根據內部了解Galaxy Fold消費者的主要回饋，分別為期望在通路體驗實機，以及增進對摺疊螢幕的了解與信賴，因此會以此2大回饋進行規劃。今年台灣三星在各通路規劃上，將連同系統業者一起到位，讓消費者實際感受Galaxy Z Fold2的創新科技；而針對摺疊螢幕，也規劃兩年期行動裝置綜合保險，讓消費者安心，並無限定預購數量。

Galaxy Z Fold2 5G透過6.2吋O極限Super AMOLED封面螢幕，日常單手操作輕鬆，而當展開手機時即是7.6吋O極限Dynamic AMOLED 2X摺疊螢幕，搭載極窄邊框與120Hz畫面更新頻率，帶來流暢無比的觸控操作和沉浸式觀影體驗。Galaxy Z Fold2 5G亦配備隱藏式轉軸與凸輪結構設計堪稱極致工藝，可依據使用者需求自由調整螢幕摺疊角度；此外，三星開發全新抗塵技術，採用革命性纖細切割技術，阻擋灰塵與污垢入侵，加上內頁螢幕採用超薄可摺式玻璃材質，為Galaxy Z Fold2 5G帶來堅實的保護。

(時報資訊)