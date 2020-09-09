金管會公布2020年7月信用卡業務概況，在繳稅遞延入帳挹注，加上暑期國旅需求爆發、振興三倍券上路助攻下，當月簽帳金額三級跳衝上3626億元，月增達52.93％、年增達29.5％，一舉改寫歷史新高。不過，累計前7月簽帳金額約1.74兆元，仍年減7.23％。

金管會統計，7月33家信用卡發卡機構總流通卡數約4915萬張，月增0.72％、年增7.74％，總有效卡數約3228萬張，月增0.4％、年增5.32％。循環信用餘額約1023億元，月增0.59％、年減8.17％，簽帳金額約3626億元，月增達52.93％、年增達29.5％。

受新冠肺炎疫情衝擊，信用卡單月簽帳金額今年以來已有5個月較去年同期衰退，其中4月一度降至約2063億元、創近2年新低。不過，5月起簽帳金額逐月回增，7月出現雙位數「雙升」成長動能強勁跳升、並一舉改寫歷史新高。

銀行局副局長黃光熙指出，今年綜所稅繳稅期限延長，遞延效益使7月刷卡繳稅入帳達約1085億元。而時序進入暑期旺季、國旅需求報復性反彈，加上振興三倍券發放、銀行祭出數位加碼優惠，超商、餐廳、旅遊住宿等通路亦挹注約76億元的刷卡金額。

不過，雖然7月簽帳金額跳增衝高，但因上半年單月表現仍明顯疲弱，累計2020年前7月信用卡簽帳金額約1.74兆元，較去年同期約1.87兆元減少約1355億元、年減7.23％，仍為2009年金融海嘯以來近11年首見衰退，但衰退幅度較上半年13.67％明顯縮減。

據金管會統計，受金融海嘯衝擊經濟影響，2009年前7月信用卡簽帳金額僅6月出現年成長，其餘6個月均較去年同期衰退，前7月累計年減7.89％。而2010～2019年間，前7月信用卡簽帳金額均較去年同期成長，年增率介於7.46～14.33％。

(時報資訊)