2024總統大選提前開打？各黨將派哪位戰將角逐總統大位，已在政壇掀起討論，然而，行政院長蘇貞昌日前聽取桃園鐵路地下化工程現況報告時，第二度「預言」桃園市長鄭文燦可能是2024年總統。對此，淡大全球發展學院院長兼教授包正豪則說，「等到八字有一撇，那就不會客氣拒絕」。

蘇貞昌去(2019)年在參加桃園綠線捷運開工典禮時，曾說「我今天來主持這個典禮，我可以預言，今天在這裡辦的動工典禮，完工的時候，鄭文燦極有可能以總統身分主持典禮」。蘇貞昌近期則是第二度「預言」桃園市長鄭文燦可能是2024年總統，當面說「我就是那時候講說要快一點，不然等你總統當完都還沒有通車」。

對此，包正豪則在臉書分析，「從8/11『專心市政』到9/8『不會客氣拒絕』的轉折關鍵點，應該是還沒有喬好的時候，專心市政，但等到八字有一撇，那就不會客氣拒絕。」他也認為「不過依據民進黨的政治甄補模式，任期過半的地方首長入閣，然後派人代理準備選戰，這個幾乎已經成為慣例，所以也無須訝異。」

然而，根據天下雜誌公布2020年縣市首長施政滿意度調查，鄭文燦今年進步1名，順利奪得第3名，鄭文燦笑著說，「名次不重要」，雖然輸給潘孟安和侯友宜，佔據排行第3，但他表示並不在意排名，把自己設定的目標完成才是重點。

(中時新聞網)