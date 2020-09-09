盧廣仲出道即以《早安晨之美》、《一百種生活》等歌走紅，並奪下《金曲獎最佳新人》，轉往戲劇圈發展後，更以《花甲少年轉大人》一劇，連奪《戲劇節目新進演員獎》、《戲劇節目男主角獎》，聲勢可以說是水漲船高，不過卻爆出他身陷財務糾紛，還遭黑道盯上追債。

根據《鏡週刊》報導，近來有天道盟的核心人物不斷打聽盧廣仲行蹤，甚至找上娛樂圈幕後人士詢問聯絡方式，原以為是有意邀請盧廣仲參加尾牙活動，但給了經紀人的聯繫方式，對方卻堅持要本人電話，才讓中間聯繫人驚覺有異，根據了解是與財務糾紛或身邊親友積欠債務有關，但礙於道上兄弟嘴巴很緊，幾乎探不出任何口風，更一度傳出盧廣仲上個月出席記者會時，天道盟原本要到現場堵人，但為了不引起過多風波只好作罷。

不過盧廣仲去年才砸錢在台北師大附近買下新房，要價至少6千萬元以上，加上家人在南部是有名投資客，靠買賣房產就獲利不少，因為財務糾紛牽扯上黑道的機會，可以說是微乎其微。

對於盧廣仲傳出被黑道盯上，以及在中正區買下6千萬豪宅一事，經紀人表示完全沒聽說過，因此無法對此事做出回應，至於老闆鍾成虎則尚未回覆。

(中時新聞網)