今年入秋以來首波鋒面即將報到！氣溫明顯轉涼，全台陣雨至少下到下星期。今各地多雲到晴，清晨已有零星短暫陣雨；明起微弱鋒面南下，局部地區雨勢轉大，天氣相當不穩定。

過了24節氣的白露（7日），天氣逐漸轉變，秋天第一道鋒面明（10日）抵達，各地清晨、夜間氣溫偏涼，跌破20度的低溫，有機會愈來愈多；白天高溫逾30度，早晚溫差大。這波鋒面帶來水氣，局部地區陣雨機率高，且不排除較大雨勢。

明、後天鋒面通過，迎風面北部、東半部有短暫陣雨或雷雨；其他地區多雲，中午過後有短暫雷陣雨。周六（12日）至下周一（14日）天氣仍不穩定，主要降雨集中東部地區，其他地區多雲，午後受對流發展影響，可能有陣雨或雷雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據最新模式模擬，明天抵達的鋒面結構微弱，不過台灣基本上仍處在低壓環境，所以水氣多、大氣不穩定。午後陽光加熱地表，升溫提升大氣不穩定度，各地發展出陣雨甚至雷雨的機率高，應注意較大雨勢。

(中時新聞網)