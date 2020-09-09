遠傳(4904)攔胡，將與亞太電(3682)結盟20年，台灣大(3045)總座林之晨對此也首度發聲，他表示，亞太電決定和遠傳合作後，就拉近台灣大、遠傳每用戶的頻譜使用量，下半年台灣大會繼續往前走，繼續提升覆蓋率，對於和其他業者的合作也持續秉持開放態度。

近兩日電信業得火熱話題，莫過於遠傳結盟亞太電將共頻共網20年，市場解讀「台灣大煮熟的鴨子飛了」，林之晨首度對此發聲，他表示，先前擔心台灣大的每用戶平均頻譜使用量較低於遠傳，但現在亞太電決定和遠傳合作後，就拉近台灣大、遠傳每用戶的頻譜使用量，台灣大下半年會繼續往前走，也有可能和其他業者合作，會採取開放態度，台灣大會拚下半年在覆蓋上有更好得體驗，以爭取更多的5G用戶，加上還有蘋果iPhone新機，希望屆時消費者可以選擇台灣大。

儘管遠傳閃電搶親亞太電，但林之晨也幽默表示，台灣大身為亞太電得股東，對於亞太電與遠傳合作，讓亞太電可以順利開台，「可說是一則以喜、一則以憂」!

另外，政府預計第二次5G釋照預計在2到3年後，林之晨表示，針對第二次的5G釋照，台灣是比較小的市場，國際主流頻段是n77與n78，希望二次釋照可以以國際主流為主釋照，如此會對台灣產業發展比較有利，希望可以以n77與n78為主要考量。

只是林之晨也坦言，由於現在每個業者不同階段有不同頻譜的狀況，故對於二次釋照的頻段沒有很高的共識。

(時報資訊)