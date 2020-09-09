為活絡台股量能、提升優質但低流動性的冷門股交易，金管會宣布將督導證交所，於2021年6月底前實施上市股票造市者制度，針對3面向條件標準篩選優質冷門股作為造市標的，預期將對活絡國內資本市場帶來正面效益。

證期局副局長蔡麗玲表示，股票造市者制度將同時導入提供買賣報價的「造市者」及積極參與交易的「流動性提供者」，均由證券自營商參與，並訂定造市者報價原則，以及對實際貢獻交易量者給予經手費折減、獎金等獎勵相關辦法。

造市標的則以全部股票搭配優質冷門股挑選方式。其中，優質冷門股的篩選標準條件，包括上市需滿1年，日均成交量、周轉率及波動率等交易面條件低於一定幅度，以及最近年度財報無虧損、每股盈餘（EPS）逾2元、近1年有配息等發行面條件。

蔡麗玲說明，具權證商造市資格的券商，才能申請擔任「造市者」及「流動性提供者」，目前有18家券商符合資格，證交所2月初步徵詢14家券商時，已有8家表達有意願承作。同時，針對選定的優質冷門股亦設有防弊機制。

蔡麗玲指出，挑選出的優質冷門股名單不會對外公布，同一檔股票的造市者與流動性提供者不能相同，意即造市者不能購買自家選定的股票，且每檔股票將設定造市者上限。同時，證交所將設立專戶操作，嚴格監視股市交易量。

金管會預期，股票造市者制度藉由造市者持續提供合理報價，可增加投資人買賣成交機會，隨著造市標的股票流動性提升，亦可再吸引其他市場參與者投入，帶動整體市場動能，達到活絡市場功效。

(時報資訊)