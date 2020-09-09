廣華-KY(1338)8月合併營收為6.64億元，月成長10.05％，年減2.09％；累計前8月合併營收47.78億元，年減10.62％。廣華表示，今年大陸新車銷售市場成長動能減緩，使得品牌車廠的備貨需求較為保守，但三大日系品牌車廠在大陸市場積極推出多樣化車款，銷售逆勢成長，也使得三大日系品牌車廠目前占廣華整體營收比重達7成。

由於新車銷售市場結構的改變，導致廣華主要客戶對於公司旗下汽車內裝加飾件產品的需求與以往不同，影響整體營收表現。但廣華積極落實材料自主性、嚴控人事成本費用、優化產線製程等策略，希望在主要客戶進入旺季後，帶動整體營運回溫。

大陸政府為刺激大陸車市景氣回溫，國務院於8月27日發布「關於加快發展流通促進商業消費的意見」，明確提出實施汽車限購之地區將給予逐步放寬或取消限購得具體措施，亦積極支持新能源汽車的購置，有助於釋放被壓制的消費需求。廣華期待在大陸政策刺激效益下，部分客戶有機會因庫存水位的降低而出現急單需求，提升下半年營運動能。

(時報資訊)