五大電信業者昨(9)日拜會NCC(國家通訊委員會)，遠傳(4904)董事長徐旭東會後也受訪，他表示，5G現在最大的挑戰就是要積極建設基地台，至於和亞太電(3682)的合作，他則回應，「很正常」，該合作案對大家都好，是遠傳、亞太電和鴻海(2317)得三贏。

徐旭東表示，本次得價談很愉快，見到很多新的委員，也表達新的看法，大家都對5G有很大得衝勁，市場都在等5G，所以必須繼續努力、加速建設，5G本身需要很多得發展，目前的挑戰是建基地台，現今大家對網路的要求很高，必須有一個網路可以符合大家的需求。

談到上週五遠傳和亞太電震驚電信業得合作案，徐旭東表示，「這很平凡、很正常」，主要就是遠傳跟亞太電雙方有一個合作得需求，就這麼簡單，該合作案對大家都好。

徐旭東進一步說，就鴻生產的設備和5G很有關，所以都這合作可以說是三贏，及遠傳、亞太電和鴻海，對大家都贏是最好的，企業和企業有競爭、有合作，現在是合作的時候。

(時報資訊)