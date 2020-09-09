吸引各大建商插旗的北投士林科技園區在政府官方持續推動之下，近期房市受到矚目，尤以主幹道文林北路表現最為亮眼。根據全國不動產企研室統計近期文林北路實價登錄揭露，出現不少獲利了結交易，如在地稀有百坪豪宅「遠雄御之邸」8樓戶以總價1億200萬元售出，屋主獲利1100萬元；14樓戶轉手也賺了695萬元，表現不俗。另外，中古華廈「寒舍雅筑」以總價2500萬元轉手，屋主獲利420萬元，投資報酬率高達20%，頗為驚人。

全國不動產總經理藍怡婷分析，從內科、南軟發展帶動房市來看，科技園區確實對房價有一定的支撐力，而北投士林科技園區有台北市最後一塊處女地之稱，要打造結合生產、生活、生態等功能完整之科技產業園區，基地鄰近捷運士林、芝山、明德站，至天母也不遠，已吸引各大建商前來插旗，對想投資置產的購屋族來說，沿著科技園區重大利多置產，確實是不錯的投資參考。

觀察近期「遠雄御之邸」實價登錄2筆交易，全國不動產明德捷運店店長徐晟旻分析，8樓戶屋主在2013年以9100萬元買進，坪數178.78坪、含5個平面車位，每坪單價69.6萬元，去年10月以1億200萬元售出，拆算車位每坪來到79.01萬元，直逼8字頭，獲利達1100萬元；14樓戶屋主在2013年以1億971萬元買進，共200.91坪、含5個平面車位，每坪單價66.5萬元，在今年6月以1億1666萬元轉手，拆算車位每坪單價來到71.24萬元，獲利695萬元，表現也不俗。

另外，「寒舍雅筑」3樓戶屋主在2012年以2080萬元進場，坪數47.75坪，每坪單價43.56萬元，今年6月以2500萬元獲利了結，每坪單價來到52.4萬元，價差420萬元入袋，投資報酬率高達20%，頗為驚人。全國不動產明德捷運店店長徐晟旻指出，「寒舍雅筑」地址位文林北路250號，是屋齡35年、樓高12樓的中古社區，因單價、總價相對親民，轉手性佳，因此創下高投報率，是想入手北投士林科技園區不錯標的。

由於近期北投士林科技園區話題正夯，周邊建案醞釀推出，加上近來房市回溫，帶動價量明顯成長，全國不動產明德捷運店店長徐晟旻表示，未來北士科園區有相當龐大的建設利多與就業機會，發展備受看好，想置產北士科園區周邊的購屋族，可參考實價登錄行情，建議正負5%即可出手。

(時報資訊)