新美齊(2442)北市中正區總銷10億元的「新美齊硯」精品小宅個案，7月開賣至今已售9成，新美齊董事長林傳捷說，緊接著9月底將在南港經貿園區推出總銷12億元的新建案，第4季將在天母推出總銷28.5億元的合建案，新美齊占比約 56%。

展望明年度，新美齊將推案重心放在新北市，其中三重將推總銷28億元的都更案，板橋湳雅夜市旁將與中石化合組新公司推出總銷高達140億元的新建案，其中新美齊占比約 60%，另外，還計劃推出兩筆捷運共構案中原站、中和站案，兩案總銷約10餘億元。

新美齊硯一案基地面積135坪，該案正對中山堂，產品規劃為地上15層、地下3層11~25坪的精品小宅，每坪開價為110~130萬元，每戶1500~3000萬元的總價，總戶數85戶，由新美齊分回56 ，原在此地開設口碑極佳的「上海隆記菜館」地主分回8戶。

新美齊原有兩大主要事業體，包括不動產建設開發（含物業管理以及京捷建設）、車用電子及屋頂行太陽能電廠相關事業，包括凱銳控股、凱銳光電、汽車經銷業的凱銳汽車及凱揚光電（蘇州）。

(時報資訊)