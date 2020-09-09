佐登-KY(4190)受惠於政府振興券帶動美容SPA消費與兩岸高端保養產品需求穩定，8月營收為2.27億元，月增率0.45%，年減9.38%，前8月營收16.25億元，年減21.25%。

佐登妮絲表示，集團已準備好生活美容、醫學美容與保健食品三箭齊發，將帶動全球30萬會員、638家美容美體門市以及年底前兩岸13家醫美診所，佈局多年的美麗服務鏈，隨著產業結構不斷擴大，未來營運有機會重拾爆發力。

佐登在台灣第一家合作策略聯盟醫美診所「佐登微爾」計劃將在9月20日在彰化員林正式開幕，為服務台灣12萬名會員與愛美的女性及男性族群，預計年底前完成全台6家醫美診所佈局。

另外，佐登在九月開放會員預購集團第一支保健食品「健麗齊BC-HA複合益生菌」，即造成風潮，除了在全台SPA門市販售外，通路也將拓展至美妝連鎖，為佐登「食在美」跨出新版圖。

(時報資訊)