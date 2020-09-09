債券及票券市場每日交易量已突破3千億元，集保結算所因應證券及票券公會需求，首創結合區塊鏈、憑證身分識別及電子簽章等技術，導入集保平台保管的固定收益商品，目前已完成系統功能開發及內部測試，預計9月開放測試、訂於第四季正式推出。

集保指出，現行交易商與客戶議價買賣債券或票券等固定收益商品，交易商需派員或郵寄成交單、給付憑單或債券存摺等相關交易單據給客戶收存。若債券附條件交易遇到提前解約，需向客戶先收回債券存摺後，才能進行後續交割作業，耗費人力亦影響交割效率。

因應商業經營環境快速變動，集保積極導入金融科技，將區塊鏈技術創新應用於營業處所議價的債券及票券交易確認及單據傳送服務，以解決固定收益商品市場30多年來需派員或郵寄交割的作業效率痛點。

集保首創結合區塊鏈、憑證身分識別及電子簽章等技術，導入平台保管的債券及票券商品，使交易商能即時交付交易單據，交易對象亦能即時線上確認交易內容。運用區塊鏈的不可否認及不可竄改特性，確保資料傳輸過程安全、並完整記錄做為數位證據。

集保金融業務部經理王銘祥表示，集保以創新開放思惟，積極協助市場打造數位生態系，率先將區塊鏈技術導入營業處所議價的債券、票券交易市場，實現在債券自營商與保管銀行、票券商間的交易場景，後續將持續擴大應用範圍。

(時報資訊)