金管會公布上市櫃企業最新海外及中國大陸投資概況，隨著第二季資本市場回穩，2020年上半年海外投資收益2093億元、年增5.12％，大幅扭轉首季年減51.42％態勢。在陸投資收益1543億元、年增達37.03％，亦扭轉首季年減36.16％態勢、一舉改寫同期新高。

金管會統計，上半年共1274家上市櫃企業赴中國大陸以外海外地區投資，較去年底減少2家、占比79.18％，累計投資金額6.92兆元，年增2679億元或4.03％。其中，上市公司6.29兆元、年增2346億元或3.87％，上櫃公司6239億元、年增333億元或5.64％。

投資損益方面，上市櫃企業上半年投資收益2093億元，年增102億元或5.12％。其中，上市公司投資收益1889億元、年增52億元或2.83％，上櫃公司投資收益204億元、年增50億元或32.47％，均扭轉首季分別年減52.35％、38.89％的衰退態勢。

證期局副局長蔡麗玲表示，上市櫃企業上半年獲利較去年同期明顯成長，主因稼動率提升及遠距產品訂單增加。投資金額增加，主要為因應海外子公司營運資金需求、參與現增、建廠及改善財務結構所致，上市、上櫃公司均以半導體業投資金額較大。

赴中國大陸投資方面，上半年共1991家上市櫃企業赴陸投資、占比74.02％，較去年底減少7家。累計投資金額2.52兆元，較去年底增加134億元或0.53％。其中，上市公司2.28兆元，較去年底增加164億元或0.72％，上櫃公司2396億元，較去年底減少30億元或1.24％。

投資收益方面，上市櫃企業上半年在陸投資收益1543億元，年增417億元或37.03％、改寫同期新高。其中，上市公司1451億元、年增達381億元或35.61％，上櫃公司92億元、年增36億元或64.29％，雙雙扭轉首季分別年減34.46％、90.91％的疲軟態勢。

蔡麗玲表示，上市櫃企業上半年在陸投資收益成長，主因疫情帶動消費性電子及遠距產品需求增加。投資金額增加則為考量增設子公司及分公司，因應子公司業務拓展、建廠或購買設備資金需求，上市、上櫃公司分別以電腦周邊設備業、電子零組件業投資金額較大。

投資收益匯回方面，上市櫃企業截至上半年累計匯回5087億元，較去年底增加181億元或3.69％，占原始投資金額2.52兆元的20.15％，雙創歷史新高。蔡麗玲表示，主要為配合集團資金規畫策略，上市、上櫃公司分別以橡膠工業、電子零組件業匯回金額較大。

(時報資訊)