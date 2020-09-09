巧新(1563)8月合併營收4.14億元，月減5.3％，年減6.57％，主要第3季為汽車傳統暑休產業淡季所致；累計前8月合併營收為32.04億元，年減20.55％。

根據研究機構Transparency Market Research最新報告指出，預估全球汽車鋁合金輪圈市場規模在2020年至2027年間，將以年複合成長率約6％的速度擴大。巧新旗下鍛造鋁合金輪圈產品不但具有高度客製化能力，且在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕15％至25％，而強度方面可增強35％，公司今年新增2款歐洲品牌的電動車訂單，鍛造鋁圈已成為汽車產業朝向輕量化邁進的一個環節。

巧新耗時長達3年規劃屏東新廠建立一貫化淨成形專用生產線，已順利於第3季獲得豪華車品牌車廠的認證，計畫今年第4季開始進行試量產。未來電動車因高度輕量化需求及強調輪圈的空氣動力學發展，有望帶動淨成形鍛造輪圈需求持續增溫。

(時報資訊)