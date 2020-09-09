總統府發言人丁允恭上個月才認愛女記者，如今卻被踢爆，擔任高雄市政府新聞局長時，曾與一名電視台女記者交往，不僅逼她墮胎，還要求上班時間在局長室辦公桌上發生性行為，讓她相當不堪。對此，丁允恭已向總統蔡英文請辭獲准。

丁允恭前女友（Y女）向《鏡週刊》爆料，丁允恭常要她穿露出屁股蛋短裙、網襪、高跟鞋等性感衣物到辦公室找他，在辦公桌上做愛，且同事都還在外面辦公，打扮裸露進出讓她相當尷尬，「好像妓女一樣」「超丟臉的！」

丁允恭甚至曾在性行為後，拍攝Y女自慰影片，且不斷重播，說喜歡看妹展露性慾的樣子，對話相當露骨。

交往期間，不僅要配合丁允恭時間才能約會，且不能曝光戀情，讓Y女憂鬱症復發，2017年因與另一名同業交往決定分手，卻遭丁允恭死纏爛打，甚至求婚，還在臉書PO出兩人合照，企圖讓兩人無法順利交往，而Y女因被罵小三、破壞婚姻，讓她無法繼續熱愛的新聞工作，指控丁允恭毀了她的人生，才會出來爆料。

(中時新聞網)