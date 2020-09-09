由於在手訂單進入交接期，且美中貿易戰導致客戶擴廠觀望，朋億(6613)第3季保守看待，將較上季下滑。此外，美國政府考慮將中芯列入貿易黑名單，中芯為朋億客戶，目前擴產計畫持續進行，暫時沒有受到影響。

朋億前8月營收26.86億元，年減6.70％，今年營收主要來自大陸半導體的貢獻，大陸地區佔營收比重達到8成，而台灣除了台積電(2330)外，都沒有大型擴廠需求，台灣主要以小型工案為主。

中芯為朋億主要客戶之一，美國政府考慮將中芯列入貿易黑名單，但評估還是看11月美國總統大選後結果才會更明確，即使中芯遭美列入黑名單，大陸其他晶圓廠將補上需求，而這些晶圓廠也是朋億客戶，評估影響有限。

此外，最近大陸武漢弘芯半導體資金斷鏈鬧的沸沸揚揚，該項目擬投資1280億元人民幣，作為武漢市明星項目，並邀請到曾經履職台積電和中芯的蔣尚義擔任總經理，如今卻傳出停工。

朋億指出，弘芯原本預計下單金額高達2000萬美元，也先支付350萬元訂金，但合約上載明必須20％資金到位才會正式出貨，因此，並沒有正式交貨，雖然為了接單有提前備料，但這可以轉做其他設備之用，對財務沒有什麼影響，只可惜少了一筆大單。由於弘芯有一台7奈米製程的機台，在美國禁止出貨下，這台設備物以稀為貴，猜測有可能會有人接手弘芯。

(時報資訊)