兩岸經濟合作架構協議（ECFA）的10年大限9月將屆，一旦協議終止，未來台灣輸陸農產品、漁業產品及傳產製品都將課關稅。對此，高雄鳳梨農林郁修憂心表示，他的專業是種鳳梨，父親過去用鳳梨把他養大，如今他用鳳梨卻很難養家活口，要轉行也不知道要做什麼。他向政府喊話，只要能把通路打出來、找出來，其他農業上的種植技術，農民自己會克服。

ECFA12日即將生效實施屆滿十周年，因新冠疫情及中美關係使兩岸關係更加複雜化，民間對大陸方面可能終止ECFA，使台企產品競爭力受到衝擊的擔憂日益升高。陸委會副主委邱垂正則回應，政府尊重民意，希望兩岸各項協議可以繼續落實、執行。他說，陸方目前並沒有改變ECFA的官方說法，且若有任何改變，依照兩岸協議規定，須提前六個月向我方提出，目前沒有這方面訊息。據《中評社》報導，高雄鳳梨農林郁修說出對ECFA是否終止，以及台灣鳳梨市場的憂慮。林郁修直呼，如果可以，台灣應該跟大陸坐下來好好談。

林郁修提及，很多貿易商、盤商都已私下說今年種完就別再種了，因為ECFA要停了。他提及，確實有很多貿易商打退堂鼓，且台灣農產品種那麼多，盤商收購意願不高，問題很嚴重。

林郁修認為，台灣沒有ECFA延續的主動權，政府是否該想到通路的問題？農民想要的，就只是一個穩定的通路，政府只要能把通路打出來、找出來，其他農業上的種植技術，農民自己會克服。

(中時新聞網)