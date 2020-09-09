小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天（9日）財經重點。

【1】外資猛買避險ETF 台股驚

國際財經環境不平靜，美中貿易戰火不斷，令資本市場大幅波動，法人避險動作大增，上市櫃借券賣出餘額分別攀升至近3個月及1年來高點，避險商品元大台灣50反1、富邦VIX近期交易熱絡，外資8日買超元大台灣50反1達22.82萬張，創掛牌以來單日買超新高，外資對台股避險情緒升溫。

【2】台幣天天大怒神 堅守29.5元

中央銀行力挺台灣出口，死咬29.5元價位不放，讓新台幣「一國兩制」再度成為新常態。新台幣8日盤中一舉漲破29.3元，但因中央銀行堅守收盤價29.5元防線，尾盤重手調節逾2角，終場新台幣被打回原型，僅小漲1.9分，收在29.505元。合計8日盤中新台幣高低震盪達2.59角，創一個半月來最大波動幅度，散戶和進出口廠商如坐大怒神。

【3】台股造市制度 明年6月底啟動

為活絡股市量能及提振優質低流動性股票交易性，金管會8日公布，明（110）年6月底起將啟動台股造市者及流通性提供者的機制，條件為上市滿一年，109年日均量、周轉率及波動率排名落後，109年每股盈餘（EPS）2元以上，且有配息的國內上市公司及國外第一上市公司，初估約有80～90家上市公司可望首波上路。

【4】亞洲企業獲利 台積躍第９名

新冠肺炎雖重創全球經濟，但各國實行居家辦公卻助長科技業需求，讓亞洲半導體大廠獲利暴增。《日經新聞》公布的最新企業獲利排名也因此洗牌，其中台積電亞洲排名從第22名前進至第9名，全球排名也拿下第23名。

【5】13檔8月營收創高 法人按讚

上市櫃公司8月營收陸續公布，截至8日為止已有58家公司單月營收創下歷史新高紀錄，不僅基本面繳出亮眼成績單，更獲三大法人買盤進駐，其中偉詮電（2436）、瑞昱（2379）等13檔個股法人8日均買超逾千張。法人指出，8月營收創新高個股當中不乏低股價、低基期者，惟除基本面良好外，仍須關注第四季走勢能否續強。

(中時新聞網)