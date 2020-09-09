都說一日之計在於晨，吃早餐對身體好一點吧！早餐必備三營養素，優質碳水化合物、纖維與蛋白質不可少。美媒盤點出6個最優質食材，可依個人喜愛加以組合，每天晨起後補充滿滿的能量，展開一天的工作或學習。

你每天吃對早餐了嗎？其實選擇不難，根據UDN報導，紐約營養學家推薦6種食材，燕麥粥、杏仁醬、全麥麵包、蛋、全麥麵包、亞麻籽、希臘優格，這些東西不僅健康且營養足夠，是喜吃西式早餐的人最好的參考範本。

燕麥粥

這是老式經典的早餐選擇，不僅卡路里低，且複合碳水化合物含量高。燕麥含β-葡聚醣是一種可以降低膽固醇的纖維。燕麥還含有Omega脂肪酸、葉酸和鉀。

不論是整顆燕麥仁或燕麥片或即溶燕麥，都是健康選擇。但要避免含糖調味食品，可用牛奶和少許蜂蜜調味，再加上水果和堅果。

杏仁醬Almond butter

不吃花生醬的人選擇杏仁醬，也可以獲取很好的蛋白質來源，除了優質蛋白質，它還充滿不飽和脂肪酸，將之塗抹在全麥麵包或與香蕉、蘋果，都很搭且美味。

杏仁醬可與花生醬熱量相當，每湯匙約有100大卡熱量，不過飽和脂肪略少於花生，是杏仁醬的優勢

全麥麵包

碳水化合物是早餐的中堅力量，但如何選擇很重要。最簡單的規則是，全麥和其他全穀物所含的纖維和營養成分，多於白色的精製麵包。

另外，若塗上奶油或果醬，只會增加脂肪和卡路里。建議添加雞蛋或杏仁醬、花生醬來獲取蛋白質。

蛋

蛋曾被視為高膽固醇禍首，但已被美國醫界認證，它不是凶手，它擁有健康的蛋白質和營養素，如維生素D，無疑它是你飲食中不可或缺的食材。

亞麻籽

營養師形容：「早餐瞬間變成Omega-3脂肪酸的金礦。」，亞麻籽就是這麼神奇，僅僅兩湯匙，將它撒到麥片粥上，就超過每日優質脂肪酸建議攝取量。

亞麻籽還富含纖維和木脂素，一種被視為可預防乳腺癌的抗氧化劑。營養師提醒，整顆亞麻籽務必研磨後食用。

希臘優格

希臘式優格近來頗為流行，因為它富含鈣質，蛋白質幾乎是一般優格的兩倍，更能提升飽足感。營養師建議，可選擇脫脂或低脂優格，吃食時添加水果， 使其更具風味與營養。

(中時新聞網)