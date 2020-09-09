資深藝人余天和李亞萍的二女兒余苑綺，2014年被診斷出直腸癌3期，足足花了6年時間化療抗癌，日前她透過臉書表示明天要做最後一次化療，並曬出一對兒女的影片，「為了孩子、為了家人堅持加油」。

余苑綺8日晚間在臉書上傳一段約1分鐘的短影片，畫面中，兒子拉著女兒的頭髮，余苑綺出聲制止：「不要拉姊姊頭髮，你們擠在這幹嘛啦！」女兒拿著貼紙貼余苑綺的腳說：「我在幫你貼OK繃，妳有受傷。」余苑綺回應：「我沒有受傷！」輪流喊著子女小壞蛋，天倫之樂表露無遺。

余苑綺在文中感性地說：「明天要做最後一次化療了，為了孩子，為了家人堅持加油，媽媽一定會健康的陪你們一起長大。」並附上8顆愛心的圖案，也標注「謝謝醫生護理師的照顧」、「謝謝大家一路幫我加油打氣」堅強的一面惹人心疼，引起千名網友接力留言：「這關再撐過就天晴了，媽咪加油」、「明天是9月9號化療後妳就會健康久久喔」、「妳這麼努力，一定會痊癒的」。

余苑綺抗癌之路相當曲折，她去年產下第二胎兒子後直腸癌復發，有8個腫瘤分佈於淋巴結、肝臟與肺，緊急開刀切除肝臟癌細胞，媽媽李亞萍看了相當心疼，「沒看過這麼勇敢的女生。」

(中時新聞網)