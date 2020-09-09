總統府發言人丁允恭遭前女友「Y女」爆料，四度劈腿還三次逼迫墮胎，第二次見面自己就被丁拉到隱密處舌吻，更因丁是第一個與自己發生關係的男人，自己對他百依百順；Y女更爆，丁遇到不順心就抱怨自己「每天被四個女人盧」，監察院院長陳菊也名列其中。

根據《鏡週刊》報導，2014年丁允恭接任新聞局長後邀請記者唱歌餐敘，乘酒意丁主動搭訕Y女，更直接向Y女告白，隨即便將Y女帶離KTV包廂，拉到樓下隱密處舌吻，讓Y女嚇了一大跳。丁「第二次見面就硬喇舌」行徑讓女方直覺不妥，丁卻辯稱：「沒關係，反正我沒有結婚、沒有女朋友，我很喜歡你，你可以當我的女朋友。」讓大學剛畢業、涉世未深又景仰丁文學才華的Y女融化，想不到自己欣賞的作家竟然也喜歡自己，在甜蜜與喜悅的催化下，兩人很快展開交往。

不料，Y女在與同事聊天過程中，發現丁允恭早在2013年便與交往多年的女友嚴婉玲訂婚，丁面對質問則稱自己已悔婚，還向Y女道歉「對不起，讓你當了一陣子小三，但實在是不得已的」，更稱自己左手無名指上的戒指是「工作戒」，並非婚戒。為何對丁如此深信不疑？Y女坦言：「丁是第一個和我發生關係的男人，所以我都聽他的。」

此外，Y女更透露，丁允恭遇到公務不順曾抱怨：「每天被四個女人盧，老闆（陳菊）唸我、老婆（嚴婉玲）罵我、女友（Y女）氣我、手下怪我。」此話一出，讓一往情深的Y女心疼不已，對丁說：「改成女友愛你好嗎？」

(中時新聞網)