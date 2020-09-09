家住太平區1位60多歲的獨居何姓婦人日前一早就搭公車前往大里某知名眼科診所就診，隨後搭公車欲返回太平，疑因不留神過站未下車，匆忙下車後就迷途在中山路4段沿線，經好心計程車司機發現將她載往新平派出所，婦人因剛搬到太平，一時忘記住家住址，僅告訴員警住家附近的街景，員警憑著平時對轄區的熟稔度，順利找到婦人的租屋處，婦人非常感謝警方協助。

太平警分局新平派出所警員吳立凱日前上午11時許執行備勤勤務，忽然有一輛計程車載著一位婦人到派出所，請求警方協助。員警瞭解後，原來是何姓婦人迷路了。婦人表示，自己一人剛搬到太平不久，且膝下無子女，透過朋友介紹才搬過來的。

因長期患有眼疾，今天一早就搭公車前往大里某知名眼科診所就醫，就診後續搭公車欲返回租屋處，結果睡過頭了，一時匆忙下車就迷路在中山路上，加上獨居一人且手機也忘了帶出門，就這樣迷失路旁徘徊，所幸貼心的計程車司機發現，載往附近派出所請求警方協助。

最後吳姓員警依婦人提供之租屋處附近街景特徵「住家附近是小巷子、某知名超商、有一處空地私人停車場」等線索，憑著平日對轄區的熟稔度，最後順利協助找到婦人的住處，婦人非常感謝警方協助，並表示以後會多加留意，避免類似情形發生。

(中時 )