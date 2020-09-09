北市又傳出有幼稚園教師遭踢爆虐童！該幼兒園的陳姓教師，多位學生家長指控她，強餵孩子嘔吐物、出言威脅拿剪刀剪舌頭，甚至強拉孩童撞擊桌角等。許多孩子長期精神受虐，出現血尿等狀況，至今都得靠追蹤才能治療。

據《鏡週刊》報導，北市士林這間幼兒園是知名的貴族學校，負責人是台大外文系高材生，同時也是哈佛雙語教育碩士，打著跨文化雙語教育，當地家長在選擇幼兒園時，總會將它優先納入考量。不過近來有許多家長控訴，一名陳姓教師涉嫌虐童，許多孩子長期受虐，行為舉止變得相當怪異，不僅出現血尿等狀況，甚至情緒也變得相當失控，直到至今仍得追蹤治療。

其中一名家長表示，女兒本性格開朗，每天從幼兒園返家後，總會迫不及待分享在學校的點點滴滴，但自從轉學到這家幼兒園後，女兒個性大變，對於學校的事隻字不提，只要聽到吃飯就顯得壓力很大，後來她才從女兒口中得知，「只要吃飯吃太慢，老師就會強行塞食物」。而孩童吃飯本來就會比較慢，有時甚至會吃到2個小時不等，她指出女兒甚至會問她「今天幼兒園的菜單是什麼」？因為她怕有她不愛的菜。

除此之外，這名家長她去打聽其他孩子的狀況，卻聽到曾經有個孩子因遭強行餵食，導致食物都吐出來，老師竟將其吐出的又放回碗裡，強逼孩童到角落吃完。也有另一名家長則表示，孩子離開學校情緒總會變得很失控，常會莫名嘶吼、痛哭，直到後來出現血尿，常常會說肚子痛，甚至是嘔吐，看醫生也找不出原因，經了解後才知道寶貝受虐。對此許多家長無法接受，因此於去年向台北市教育局投訴，園方事後雖召開說明會也坦承疏失，但教育局調查後卻遲遲沒有下文。

今年8月，家長們透過議員協助才得知，教育局便宜行事，僅以要求園方加強管理，並建立幼童輔導機制，就草草結束。由於教育局也未對陳姓教師做註明的紀錄，園方也未因管理不善受逞處，因此園方不須負擔任何責任；而該名教師仍可繼續在幼教業工作。據了解，園方指出，在事件發生後第一時間，就有校安通報處理，也立即解聘陳姓教師。

但小小年紀就遭受教師虐待的孩童們，得持續追蹤治療身心狀況，地方政府又輕放了事，實在很難讓家長們放心。

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(中時新聞網)