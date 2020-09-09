全台今天午後留意局部雷陣雨，沒降雨時天氣悶熱，周四、周五（10日、11日）微弱鋒面通過台灣，降雨範圍擴大，氣象主播賴忠瑋表示，鋒面主要影響時間落在周五(11日)白天，周五晚上鋒面逐漸通過抵達台灣東方海面，要留意短暫陣雨或午後局部大雨。

賴忠瑋在臉書撰稿，明天(10日)下半天開始到周五(11日)，台灣將逐漸受到微弱鋒面雲系的影響，轉為容易有雨的天氣，目前這波鋒面還在北方蘊釀當中，主結構位置偏北，影響台灣的是鋒面尾巴，預計明晚接近台灣北部海面，主要影響台灣的時間是周五白天，水氣最多，是降雨相對最劇烈的時候，接著周五晚上鋒面逐漸通過抵達台灣東方海面。

賴忠瑋表示，鋒面通過期間，要留意短暫陣雨或午後局部較大雨勢，因為鋒面本身還是會帶來不穩定的環境，加上水氣略增加，中午過後容易有熱對流。鋒面通過後，台灣風向會轉為偏北風，帶來稍涼的空氣，周五晚上到周六白天的溫度會相對較舒適，但水氣仍多，午後各地有短暫雷陣雨。

中央氣象局預報指出，周四、周五（10日、11日）微弱鋒面通過，北部、東半部有雨或雷雨，午後各地有雷陣雨及較大雨勢，周六至下周一（12日至14日）水氣仍稍多，東半部有雨，西半部清晨、上午也有雨，午後各地雷陣雨。

(中時新聞網)