廣三SOGO25周年慶與台灣知名平面設計師「田修銓」合作，推出「田修銓」獨家設計的太空狂潮系列獨家週週來店禮。（馮惠宜攝）

有鑑於新冠疫情可能在入秋後重來，抓緊報復性消費的熱潮，中台灣百貨接續台中購物節買氣，提早發動周年慶促銷，要抓住民眾偽出國的採買熱潮，也搭配中秋採買旺季，努力衝刺年終獎金。

全球消費市場2020年受到新冠疫情衝擊，台灣幸未爆發社區感染，在七月中政府發放振興三倍券，帶動一波報復性消費，不只國旅旺旺旺，連百貨賣場也受惠，其中又以精品業成長最多，據悉新光三越台中店卡利HIGH活動，精品成長逼近三位數；而國際精品最齊全的台中大遠百店長藍卓成也預估全年度精品成長會達到兩位數。

中友百貨企劃處經理簡聰政分析，中友提早一周展開預購看的是不能出國，許多眾仍有購買精品、化妝保養品的需求，加上這次檔期剛好與中秋送禮採買旺季，預估整個檔期可以比去年成長10％。

從9月9日起大魯閣新時代就要展開5周年慶預購，接續中友百貨、廣三SOGO以及台中大遠百都將自10日起展開購物節或周年慶預購，循往例各家都有滿千送百、信用卡刷卡回饋；大魯閣新時代加碼再送出鍋物吃到飽、臉部SPA等享樂券。

而中友與New Balance合作聯名開發5波會員禮，並祭出APP會員天天手機、空氣清淨機等好禮；廣三SOGO推出「田修銓」獨家設計的太空狂潮系列來店禮；台中大遠百看好精品消費力，特別在11日舉辦精品日活動，邀請VIP參與精品珠寶秀，當日消費還有高門檻禮券回饋。

(中時 )