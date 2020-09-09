瘋狗浪奪命再添一死？ 梗枋外海發現浮屍 08:442020/09/09 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭大溪漁港瘋狗浪奪命，宜蘭縣政府會與海巡署協調，在東北季風增強等情況加強勸離的強度。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭縣大溪漁港北堤7日發生瘋狗浪奪命意外釀4死，但因現場釣客掉落人數不明，岸巡等單位持續在海上搜尋，今天（9日）清晨5時許傳出，在頭城鎮梗枋外海約3海浬處，有漁船發現一具浮屍，海巡巡邏船前往打撈，是否與日前瘋狗浪奪命意外有關，仍須待查證身分後才能確定。 (中時 ) #瘋狗浪 #浮屍 #意外 #外海 #發現 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 頭城大溪漁港湧巨浪 一回頭 人都不見 瘋狗浪捲10釣客 4死1命危 04:102020/09/08 社會新聞 長照悲歌再添一樁 童軍繩綁重障女意外致死 基隆婦含淚道盡心酸 23:502020/09/07 社會 瘋狗浪奪4命 家屬現場招魂場面哀戚 15:122020/09/08 社會 宜蘭大溪瘋狗浪狂捲釣客 2死2命危3輕傷 11:192020/09/07 社會 東北角瘋狗浪來襲 釣客切記穿救生衣自保 18:352020/09/07 社會 原來我有焦慮問題！醫揭7種人大腦易被操控情緒 07:512020/09/08 生活 港普篩破百萬人 發現多起確診 04:102020/09/08 話題觀察 「瘋狗浪」捲10釣客釀4死 縣府：大溪漁港並未開放垂釣 16:262020/09/07 社會 主人過世沒人發現愛犬吃腐屍2周 內疚4年才走出陰霾 09:352020/09/08 萌寵 瘋狗浪前2波沒人理第3波跟著來 輕傷釣客：瞬間眾人全落海 14:352020/09/07 社會 社會熱門新聞 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 受不了「檢舉魔人」！前319槍擊案檢察官怒提行政訴訟 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 直擊》桃園死亡車禍驚悚瞬間曝 MARCH直撞BMW慘成廢鐵 - 社會 幼兒園教師逼吃嘔吐物 4歲童不堪受虐情緒崩潰狂嘔血尿 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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