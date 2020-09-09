宜蘭縣大溪漁港北堤7日發生瘋狗浪奪命意外釀4死，但因現場釣客掉落人數不明，岸巡等單位持續在海上搜尋，今天（9日）清晨5時許傳出，在頭城鎮梗枋外海約3海浬處，有漁船發現一具浮屍，海巡巡邏船前往打撈，是否與日前瘋狗浪奪命意外有關，仍須待查證身分後才能確定。

(中時 )