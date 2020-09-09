NBA官方今天公布本賽季例行賽最佳防守陣容。入選最佳防守陣容第一隊的球員分別是公鹿「字母哥」阿提托康波、湖人「一眉哥」安東尼戴維斯、76人班西蒙斯、塞爾提克史馬特，以及爵士戈貝爾。

根據票選結果，阿提托康波獲得195分最高，安東尼戴維斯187分緊追在後，班西蒙斯185分名列第三，戈貝爾180分第四，史馬特152分第五。

最佳防守第二隊的名單是熱火阿迪巴約、快艇里歐納德、貝弗利、公鹿布雷索和布魯克羅培茲。

NBA薪資專家馬克斯表示，因入選最佳防守第一隊，戈貝爾可獲得50萬美元獎金。這是戈貝爾職業生涯連續4年入選最佳防守一隊，超越「郵差」卡爾馬龍（3次）和馬克伊頓（3次），成為爵士隊史記錄。

史馬特則是繼隆多（2010-11年）之後，連續2個賽季入選最佳防守一隊的塞爾提克球員，也是綠衫軍史上第6位連續2年入選最佳防守一隊的球員。

(中時 )