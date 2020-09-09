台達電(2308)及轉投資晶睿(3454)公布8月合併營收，其中台達電8月合併營收為250.93億元，月減3%，晶睿8月合併營收為4.52億元，月減8.89%，由於資料庫中心、遊戲機及PC等傳統電源需求強勁，且IA業務持穩，台達電執行長鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，希望毛利率可望維持在30%以上。

台達電8月合併營業收入為250.93億元，較7月下滑3%，較去年同月合併營業收入243.15億元成長3%，累計1到8月合併營業收入為1772.48億元，較108年合併營業收入1765.24億元成長0.4%。

就三大業務範疇來看，電源及零組件約佔台達電8月合併營收為58%，基礎設施約佔30%，自動化約佔12%。

在晶睿通訊部分，受區域疫情及季節性需求波動影響，晶睿通訊8月合併營業收入4.52億元，較109年7月下滑8.89%，較108年8月5.74億元減少21.21%，累計前8月合併營業收入39.3億元，較去年同期衰退16.87%。

鄭平表示，第3季可望依循往年，營收可望優於第2季，第4季還看不清楚，還有很多未知數，希望毛利率可望維持在30%以上。

(時報資訊)