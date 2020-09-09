總統府發言人丁允恭遭爆，在擔任高雄市政府新聞局長期間，曾與一名電視台女記者交往，且當時已與前妻嚴婉玲訂婚，不僅劈腿多人，還逼前女友墮胎。出面爆料的Y女曾寫信給時任高雄市長的陳菊，據聞陳菊僅口頭告誡丁允恭，但後來丁仍順利當上行政院副發言人、總統府發言人。

Y女拿出多張親密床照向《鏡週刊》爆料丁允恭的渣男行為，並曝光兩人對話記錄，內容提到懷孕、丁允恭多次重播Y女裸露影片。有次Y女問丁允恭要什麼生日禮物，竟遭回「打野砲好惹」，還曾提到某次在海堤邊，眾目睽睽下發生性行為，興奮表示「一定很多人在看我們」，對話尺度相當大。

Y女控訴，丁允恭不愛使用保險套，說會讓他無法展現雄威，還曾要求女方做避孕手術，且數度在局長室進行性行為，交往期間3度懷孕，丁卻以影響他政治前途為由要求墮胎，其中第二次發現懷孕時，完全聯絡不到丁，第三次雖知情，但也沒陪她去墮胎。

週刊報導，Y女曾寫陳情信給陳菊，聽聞陳菊僅口頭告誡丁允恭注意女性關係。Y女痛心控訴丁毀了她的人生，批丁說謊不眨眼卻擔任國家發言人，台灣政壇根本不該有這種人。

被控辦公室親熱、逼墮胎！總統府發言人丁允恭請辭獲准

(中時新聞網)