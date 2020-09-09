大陸高階通用型空壓機廠力達-KY因8月大陸內需製造業回溫，各大經銷商銷售熱度提升，營收以人民幣計價，不單今年連續六個月成長，也是今年營收首度轉正成長。

力達8月營收人民幣近1.19億元，月增22.2％，年增13.0％，由於人民幣兌新台幣匯率貶值，折合新台幣5.06億餘元，月增23.6％，年增8.5％；前8月營收人民幣近5.92億元，年減26.9％，折合新台幣計價近25.18仟元，年減31.5％。

力達表示，力達因中國大陸內需製造業回溫帶勁，各大經銷商銷售熱度提高，帶動力達營收連續6個月成長，對比去年同期也負轉為正成長。其中活塞機、螺桿機、渦旋機三大產品，前八月營收占比分別是27.8％、56.1％及13.8％。

力達說，8月中國製造業採購經理人指數PMI由7月51.1微降至51，中美政經局勢衝突持續增溫，須謹慎關注國際情勢。但中國大陸啟動新基建經濟新引擎，重大投資計劃紛紛上陣，將持續扮演中國大陸內需製造最大推手。

力達表示，各項變頻系列螺桿銷售力道，將推升整體營收，下半年計畫提高螺桿主機自製至七成外，上半年研發的低壓變頻螺桿機，預計第四季正式上市，油氣分離效果明顯，能杜絕電能浪費，節電程度達30％以上，預計大量應用在紡織、水泥及化工等產業。

(工商 )