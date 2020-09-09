影后舒淇4年前和馮德倫閃婚，上月媒體報導馮德倫愛相隨來台，合體舒淇慶生，也順便在台灣旅遊散心。今(9日)媒體報導舒淇和馮德倫決定在台灣長住，有意置產但還沒下手，閨密林心如便大方讓出舊家豪宅，而此處也是多年前被報導言承旭在此出沒，而跟林心如鬧出緋聞的「案發地」。

林心如和舒淇2016年一前一後宣布閃婚，桃花頗旺的林心如，婚前曾與林志穎、蘇有朋、唐季禮、楊一展等人傳緋聞，2015年還被報導言承旭進出林心如的豪宅，男方後來澄清只是去找住在同地方的好兄弟周渝民，否認緋聞，和林、言都有好交情的陳美鳳也緩頰：「只是剛好我生日，他們好幾次在一起聚餐而已。」

後來林心如情歸霍建華，言承旭也被拍到在馬來西亞飯店健身房和林志玲世紀同框，更爆出陰謀論稱因林心如嫁人，言承旭才回頭找林志玲，對此，林心如則霸氣回應：「當然不是」，另有傳言指林心如、霍建華當年急著曝光戀情，是男方想宣示主權，希望女友別再和言承旭名字牽連，林心如經紀人表示：「根本沒有關聯，只希望公開戀情能獲得祝福。」

據《鏡周刊》報導，舒淇上月底被拍現身林心如位於松山區的豪宅，而此處就是當年言承旭被拍而傳出緋聞的地點，舒淇當晚和馮德倫搭計程車回家，小倆口穿得輕便，口罩戴著緊緊，一前一後走頗有老夫老妻的氛圍，而林心如這回大方出借「好孕宅」，也可見雙姝之間密不可分好交情。

(中時新聞網)