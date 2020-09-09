2022台北市長之爭開打了！國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹日前表示，蔣萬安已表態參選下屆台北市長，但蔣萬安並未鬆口，不過，此消息已掀起各界關注。然而，究竟各黨將派哪位戰將參選，始終是外界關注焦點。資深媒體人周玉蔻8日邀請民進黨、國民黨發言人上廣播節目，節目中周玉蔻則是直言「你們(民進黨)玩完了，看起來台北市長就輸了...」。

周玉蔻在廣播節目「Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞」中，邀請國民黨文傳會副主委黃子哲、民進黨發言人顏若芳談北市長選舉，她詢問顏若芳，「你們有一軍嗎？你們(民進黨)玩完了，看起來台北市長就輸了呢，人家是蔣萬安耶，還有講韓國瑜在後面，還聽說柯文哲可能跟韓國瑜合作...」。

針對此問題，顏若芳回應，台北市長柯文哲也可能跟台北副市長黃珊珊合作，還有外傳柯文哲可能跟時代力量黃國昌合作，對民進黨而言，現在講2022年選舉還太早，執政黨眼前如果防疫、執政沒做好、美豬沒把關好，這很多東西都會影響到2022；至於，衛福部長陳時中表示自己身上很多劍，外界也相當好奇他會不會代表民進黨參選？顏若芳則未正面回應，僅說「不管誰都有機會，只要是好的，台北市對民進黨本來就是艱困選區。」

不過，周玉蔻也直言如果蔣萬安要選北市長，並稱他最大問題是膽子小，至於，前高雄市長韓國瑜要選也要早一點出來。對此，黃子哲立即反駁，國民黨沒有親共，是親美、友日、和中路線。

話鋒一轉，周玉蔻也批，「你們民進黨裡面有很多無聊分子，選不上的人在蹭什麼蹭？「什麼何志偉、吳思瑤，選不上在囉嗦什麼？林右昌、林智堅你敢選嗎？做好做滿，講完了，再見。」

周玉蔻更說，「吳思瑤妳選不上，何志偉你選不上，林右昌上節目訪問時，我也說林右昌很優秀，但你敢離開基隆嗎？林智堅超優秀，但你敢離開新竹嗎？你們這些選項都沒有之後，民進黨要面對現實，耍弄選民幹嘛？我講的對不對？」

(中時新聞網)