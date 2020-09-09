衛福部長陳時中防疫有功，一直被外界視為台北市長熱門人選，幾次民調下來也都有頗高的勝選機率。綠營會不會推他出來選，尚在未定之天，不過，胸腔重症醫師蘇一峰超前預測，不論他當選或落選，一定都找得到最大功臣與戰犯，他的分析引來網友會心一笑。

最近國民黨參選2022年台北市長的人選，立委蒋萬安已浮出枱面，民進黨目前情勢並不明朗，但外界推測，陳時中不無可能成為綠營的一張好牌，而陳時中始終未對參選與否說死，這也增添了他參選的可能性。

醫界如何看待陳時中可能角逐參選台北市長？蘇一峰今(9)日在臉書上發文，直接預測陳時中參選的助力與阻力。他分析，「下次台北市長選舉，部長如果當選，疾管署與基層醫護人員是最大功臣！如果落選，健保署與食藥署是最大戰犯！」

對於蘇一峰的超前預測，底下網友紛紛留言說，「高層只會理解戰犯是藍營側翼的網紅醫師而已啦」、「放心，時中神現在是綠色推出來的箭靶，沒利用價值了，就下一位。」、「只想選舉是政客，沒聽過政客尊重專業，他們只看怎麼做選票多」、「健保署、食藥署，皆是衛福部的一級機關，而非獨立機關。部長本來就可以監督指揮」、「有韓總出馬……很難說呢！」

(中時新聞網)