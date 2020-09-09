警方於當場查獲步槍及散彈槍子彈破百顆、手槍改衝鋒槍套件2組等證物，並查獲第一級毒品海洛因1包、第二級毒品大麻1包。（警方提供／陳世宗台中傳真）

警方查緝時佈署大批警力，於龍嫌及張嫌準備出門，趁其不備一擁而上逮捕犯嫌，張、龍2嫌反應不及，只能束手就擒。（警方提供／陳世宗台中傳真）

全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將張、龍2嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。（警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府警察局第四分局偵查隊原為偵辦販毒案件，經警方長期資料分析、跟監及埋伏蒐證，於今年6月初在彰化縣員林市一處民宅持搜索票查緝，當場查獲40歲龍嫌及50歲張嫌涉嫌持有槍砲及毒品案，一舉破獲橫行中彰投地區之行動軍火庫。警方強調，基於《偵查不公開作業辦法》經起訴後，9日才發布新聞。

警方調查，龍嫌及張嫌非法持有槍枝及毒品為躲避警方查緝，於今年4、5月間，均躲藏於其老大張嫌住家。以張嫌為首組成暴力討債集團，平日聚集於此處吸食毒品外，每次要前往向被害人暴力討債之前，於該據點做為「行動前勤前教育」場所；並由龍嫌負責各項「武器裝備」軍火保養、補給提供集團成員使用。

警方指出，張嫌本身除吸食、販賣毒品外，竟私設地下兵工廠，提供龍嫌從事改造槍枝、子彈等不法情事；警方現場查扣手槍5支（初步檢視制式手槍2把—1.克羅埃西亞製春田HS2000型2.美製CNC INCPF-9型，改造手槍3支、1支故障）、長槍4支（突擊步槍3支、衝鋒槍1支，初認為制式）、步槍及散彈槍子彈破百顆、手槍改衝鋒槍套件2組等證物，並查獲第一級毒品海洛因1包、第二級毒品大麻1包。

警方表示，警方查緝時佈署大批警力，另出動保大霹靂警力，以防嫌犯持槍頑強抵抗與攻堅需求，於龍嫌及張嫌準備出門，趁其不備一擁而上逮捕犯嫌，圍捕過程未發一槍一彈，張、龍2嫌反應不及，只能束手就擒。

現場除查扣上述證物外，更於現場搜出手銬、腳鐐、電擊槍、辣椒槍等，全案詢後以涉嫌槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例將張、龍2嫌移送臺灣彰化地方檢察署偵辦。

警方強調，槍砲彈藥刀械管制條例條文業於109年6月12日修法實施，從「源頭斷根」到「加重刑罰」雙管齊下，已大幅提升非制式槍枝的刑罰。為防止不法份子持槍犯案，有效打擊不法，秉持「向上溯源、向下刨根」之策略，持續追溯槍枝來源，具體展現警方對於「槍械零容忍」之立場與決心。

(中時 )