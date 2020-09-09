NBA今天宣布針對湖人與火箭的第二場比賽中安東尼戴維斯因為襲擊對手的「小弟弟」而追加一次惡意犯規，哈登則是多了一次技術犯規。

湖人與火箭G2上半場即將結束時，安東尼戴維斯持球進攻，他的一次過人動作右手直接打在傑夫格林的重要部位，導致傑夫格林立刻痛苦倒地，然而裁判並未響哨。

NBA今天在重新審視該場比賽之後決定針對安東尼戴維斯的這個動作追加一級惡意犯規。根據規定，如果球員在季後賽累積4次惡意犯規將遭到禁賽1場處分。安東尼戴維斯該役發揮出色，攻下34分、10籃板、4助攻。

這是今年季後賽至今火箭第三名球員被對手打到小弟弟的突發事件，分別是麥克勒摩（季後賽首輪G3）和塔克（季後賽首輪G5），只能說火箭球員要好好保護自己的小老弟，否則「蛋蛋的哀傷」是很痛的。

至於哈登則是在第一節剩下4分35秒切入上籃的時候遭到隆多下手犯規，當裁判響哨之後，哈登隨手一個肘擊打上安東尼戴維斯的臉上，裁判也似乎沒有看到，因此在今天追加哈登技術犯規。

(中時 )