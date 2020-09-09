中科今年上半年營業額高達4330.57億元，年成長17.02％，帶動就業人數超過5萬人。（盧金足攝）

台中市是宜居城市，受外國人喜愛，外國籍技師與白領高階主管捨棄住飯店，由外資公司租豪宅或買房定居。（鄉林集團提供／盧金足台中傳真）

台中市是宜居城市，氣候良好與地理位置適中，受外國人喜愛。（盧金足攝）

台灣防疫穩定，吸引台資持續回流與外資加碼投資台灣！全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰表示，外資購買台灣不動產持續成長，外資來台投資與購地面積雙成長，台中市則挾中科就業與產能擴大、建設到位，外資置產比例直追雙北。

鄉林不動產研究室指出，房地合一新制2016年實施後，外資來台購屋買地曾一度緊縮全年僅有985棟、1883筆，近兩年來明顯回溫，加上中美貿易戰及新冠肺炎疫情影響，促使台商回游，外資也順勢加碼台灣。

全球受新冠肺炎疫情影響，產業與經濟備受沖擊，迄今多數國家仍採邊境管制，讓人流受阻，但源源不絕的回游資金，不乏以第三地公司進行置產配置，使得外國人來台投資量增，連帶取得台灣不動產的量體也穩定向上。

外資青睞中部科學園區，記憶體大廠Micron Technology美光科技去年8月經投審會通過匯入660億投資台灣美光半導體，成為單一來台最大外商投資案，美光將台灣定位為DRAM重鎮，成為在台投資額最大、雇用員工最多的外商，其擴大營運規模包括桃園廠及台中廠，員工人數逾8000人，帶動周邊消費與居住剛性需求。

賴正鎰強調，台中市是宜居城市，氣候良好與地理位置適中，受外國人喜愛，近十年拜中科產能持續擴大之賜，外國籍技師與白領高階主管捨棄住飯店，由外資公司租豪宅或買房定居，像鄉林在忠明南路「鄉林夏都」、「鄉林君悅」兩大社區，及台灣大道新市政特區「鄉林皇居」，都有不少外籍高管的住戶，在社區享受五星飯店公共設施與社區秘書貼心服務。

鄉林不動產研究室說，從投審會統計，今年1-7月核淮外國人來台投資共計43.99億美元，較去年同期成長11.48％，前7個月外國人在台購置不動產棟數略少於去年同期，外資為擴大廠辦，在全台各地購得土地面積大幅加碼，單筆交易平均面積較去年同期成長29.68％，其中台中市倍增，是六都成長最多。

此外，由內政部統計顯示，今年前7個月外國人在台購置建物共682棟、土地1644筆、面積16萬餘坪，雖然建物棟數和土地筆數比起去年同期的714棟、2216筆略減，但外資出手購地規模因應產業需求明顯增長。

依照目前全球資金寬鬆情況，外資在台購置不動產，住宅與商用皆有表現，可望超過去年全年買賣轉移的1350棟，將有機會達成連續5年正成長的目標。

鄉林不動產研究室指出，內政部統計，外資置產目標主要集中在都會區，今年前7月累計，又以台北市143棟居首；新北市139棟次之；台中市以111棟緊追於雙北之後。

在外資購地部份，但因應海外資金回流設廠與廠辦、門市需求，至今在全台取得的土地面積已達52.9萬平方公尺，較去年同期43.6萬平方公尺大幅成長21.3％；而六都之中，尤以台中市外資取得土地每筆平均達366平方公尺、換算約110坪，增幅達102.53％奪冠。

賴正鎰表示，台中市各項重大建設陸續到位，水湳經貿園區完工、捷運綠線年底將通車，加上中科今年上半年營業額高達4330.57億元，年成長17.02％超越竹科及南科，帶動就業人數超過5萬人。

受惠人口紅利，居住及消費需求水漲船高，外資在台中購置不動產選在成熟商圈，像西屯區、南屯區、西區及北區居多，而台灣大道沿線及美術館、草悟道周邊因人文氣息濃，也是熱門區域。

(中時 )