新北市周男11年前把女友及她女兒，用釘滿鐵釘的木箱拘禁虐待2個多月，期間還性侵女友、猥褻她女兒，他遭判囚14年半定讞後，以自己患有精神疾病曾自殘等21項理由聲請再審，台灣高等法院更一審認為他提出的非新事證，裁定駁回。可抗告。

周男與被害人同居期間，因多次傷害她，她向法院聲請保護令後與周男分居，周心生不滿，2009年11月23日下午4點先開車停在她住處的社區門口附近，等候她的女兒放學返家，他看到少女後以帶去買東西、修電腦為由，將少女誘騙上車。

當晚周男將少女拘禁在他經營的五路財神廟內的木箱，並對少女猥褻，被害女子因女兒失蹤心急求助周男，他以前往自己的廟求神問卜為由，誘騙被害女子前往，再將她用藥物迷昏，並拘禁在廟內的木箱內性侵3次。

被害母女遭關在木箱逾2個月後，2010年2月5日早上因用早餐，經周男從木箱內釋出，她們乘周男不注意之際進入廟的廁所，以鐵絲綁住廁所門，再持榔頭破壞天花板後，自破洞處爬至屋頂呼救，才被人搭救。

2011年10月6日周男遭依強制猥褻罪及強制性交罪、違反保護令罪、私行拘禁罪等，判刑14年6月定讞，他提出自殘身體照片、鑑定藥品成分及原審未將他送精神鑑定等21項事證聲請再審，高院駁回後，他提抗告，最高法院撤銷發回。

高院更一審認為，周男聲請再審的理由，或已為原事實審法院判決所審酌，或為他一己之主觀意見，指摘原確定判決之採證及認定事實再為爭辯，與再審規定要件不符，裁定駁回。可抗告。

(中時 )