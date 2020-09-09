美股在長周末後跌勢不止，科技股帶頭下殺，4大指數盡墨，跌幅都超過2%。日韓股市今天（9日）早盤也跟著重挫1%以上，台股開盤重挫150點以上，回測12500關卡。台積電早盤下跌7.5元，暫報423.5元。

美股上周經歷半年來最劇烈拋售，當初多頭格局動力來源科技股，也正是這波賣壓湧現時最早反映者，勞動假期後首個交易日開盤後5大科技龍頭和OTT霸主Netflix都持續崩跌，最終特斯拉重挫21%、收330.21美元，創史上單日最大跌幅；蘋果也跌6.73%、收112.82美元，市值蒸發近1400億美元。

大盤缺乏科技股支撐，收盤時道瓊指數狂跌超過600點，那斯達克指數也下殺超過4%，直接進入修正區，近3交易日累計已跌超過10%。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，美國科技股上周四、周五，才開始出現回檔，未來持續拉回修正壓力不小，而台灣科技股近日也明顯轉弱，預期可能要經過2～3周的整理，在市場資金持續流向低位階的電子及非電子族群做快速輪動格局下，成交量能也未明顯放大，預期短線指數不易攻堅，將在月線附近震盪整理。

(中時新聞網)