「霍心」夫妻霍建華、林心如2016年結婚，隔年生下女兒「小海豚」，小倆口對婚姻生活低調，不過兩人近日卻被媒體爆料，夫妻搬進台北市西區頂級豪宅，同時，霍建華還被直擊，開著要價近4千萬的限量法拉利，財力驚人。

近期因為疫情關係，許多藝人都放下工作腳步，留在台灣放長假，根據《鏡週刊》報導，霍建華、林心如就被指悄悄換新居，入住北市西區指標的億元頂級豪宅，不僅機能方便，還正臨林蔭大道。

同時，霍建華還被直擊，開著要價近4千萬元的紅色法拉利限量車款亮相，據悉，這輛台灣只有2輛，其中一輛先前在高雄亮相，沒想到另外一輛其實是霍建華擁有，也讓外界見識到霍建華的財力雄厚、名車蒐集能力驚人。

霍建華近年演出電視劇《如懿傳》、《築夢情緣》以及電影《大約在冬季》後，就沒有戲劇作品，他還因此被陸媒酸沒工作、靠林心如養，夫妻還屢被爆懷孕、婚變，而林心如日前出席活動時，她則反問「如果離婚怎麼懷孕？而且按照懷孕傳聞，應該生3個了」，林心如對謠言都一笑置之。

(中時新聞網)